В Московском зоопарке за весну-лето родилось более 150 детенышей

Более 150 детенышей родились за весну-лето в столичном зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

По данным пресс-службы, новорожденные появились у восточно-сибирских рысей, винторогих козлов, кошачьих лемуров, черных аистов, туров, антилоп дикдик. Первым детенышем, родившимся весной, стал сычуаньский такин. За лето он вырос и весит уже 106 кг. А лидерами по количеству новорожденных стали красные и розовые фламинго, численность которых выросла на треть, и теперь их стало 46 особей. На втором месте - дагестанские туры, минувшей весной у них родились 10 детенышей.

Как пояснили специалисты, хорошая рождаемость в неволе показывает, что условия жизни и содержания комфортны для животных. А рождение детенышей в весенне-летний период позволяет малышам окрепнуть и набраться сил, чтобы без труда пережить зиму.

Кстати, в воскресенье в столичном зоопарке отметят Всемирный день защиты слонов. Последний раз приносили потомство "московские" слоны два года назад, когда у Пипиты родился слоненок Филимон. Животные в честь праздника получат печенье, фрукты и другие лакомства. А посетителей будут развлекать мастер-классом и песочным шоу, а также рассказами о жизни этих животных.