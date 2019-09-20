В Калужской области прошел первый автопробег автолавок

В парке-музее "Этномир" в Калужской области финишировал пробег автолавок "КООП-автолавка". Это первый подобный автопробег в России. Он состоялся в рамках международного форума потребительской кооперации "Хлеб, ты - мир"

Форум собрал на калужской земле организации потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса из более 70 субъектов Российской Федерации. Кроме того в нем принимают участие делегации из 50 стран мира, руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Завершающим событием второго дня форума стал автопробег автолавок. В нем приняли участие восемь экипажей из Татарстана, Башкирии, Смоленской, Ульяновской и Калужской областей. В каждой автолавке есть самые разные, в том числе, и самые необходимые народу продукты. Одна из них оснащена даже передвижным банкоматом (это совместный проект Центросоюза РФ и Сбербанка) и так называемым "рабочим местом консультации врача", позволяющим связаться с медучреждениями по интернету. А в одной помимо традиционных товаров презентовался мобильный МФЦ. Есть и автолавка мини-кафе на базе Lada Granta - это своего рода городской вариант мобильной торговли.

Автопробег стартовал утром из Калуги. Колону автолавок сопровождали почти два десятка ретро-автомобилей. Кооператоры останавливались в Медыни и Боровске, где активно торговали и предлагали свои услуги. Их пребывание в городах сопровождалось концертами. Словом, это проект "КООП-автолавка" оказался очень веселым.

Победителя пробега ждет приз - новенькая автолавка. Но награждение победителя будет только завтра - сейчас жюри подводит итоги пробега. Ведь оценивается не скорость передвижения, а объем выручки, ассортимент, культура обслуживания. Опять же важно использование современных цифровых технологий, новейших кассовых аппаратов.

- В России работают 1 100 автолавок. Они обслуживают более 35 тысяч населенных пунктов в самых отдаленных и труднодоступных местах. Они привозят людям хлеб, сахар, соль, муку, да что только не привозят! Часто это убыточная торговля, но это необходимо людям. В некоторых регионах кооператорам выплачивают компенсации. Есть и финансовая поддержка производителей автолавок, - рассказал "РГ" руководитель проекта "Автолавки" Центросоюза РФ Василий Шабалдин.

Тем временем на круглых столах и конференциях международного форума "Хлеб, ты -мир" обсуждаются проблемы развития потребительской кооперации. Так, президент Центрального кооперативного союза Болгарии Петр Стефанов сообщил, что кооперативная модель существует почти два века, и она уникальна тем, что в основе кооперативного движения лежит человек, а не деньги. По его словам, сегодня кооперативное движение набирает популярность и получает все больше поддержки от властей. Поскольку на площадке форума " Хлеб, ты - мир" собрались кооператоров из разных стран, они уверены, что живое общение поможет не только установить деловые связи, но и разработать стратегию, которая поможет в развитии кооперативного движения в мире.