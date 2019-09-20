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20.09.2019 18:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Парке Горького пройдет первый московский экологический фестиваль

Текст: Ирина Огилько
Фото: Иван Новиков-Двинский/ТАСС Фото: Иван Новиков-Двинский/ТАСС
Фото: Иван Новиков-Двинский/ТАСС

Первый московский экологический фестиваль состоится 21 сентября в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом "РГ" рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Фото: Наталья Гарнелис/ТАСС
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Начнется праздник в Парке Горького в 13:00. Его программа будет чрезвычайно насыщенной: гостей обучат эковолонтерству и тушению пожаров, измерению радиационного фона. Специалисты "Мосприроды" расскажут, как подручными мерами проверить качество воды и воздуха. Также можно будет посетить лекции, кинопоказы и мастер-классы по апсайклингу (арт-переработке) футболок, росписи экосумок и плетению авосек. В спортивной зоне фестиваля проведут экологический забег и заезды на экологически чистых видах транспорта. На площадке также можно будет потренироваться в скандинавской ходьбе.

Отдельная программа ждет маленьких гостей. Для них подготовили занятия и игры экологической направленности. В зоне фуд-корта можно будет попробовать угощения из экологически чистых продуктов. А на сцене в течение дня будут выступать IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, группы "Две Маши" и "Дискотека Авария", диджейское трио Swanky Tunes и другие исполнители.

Так как акция проходит в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес", то в этот день будут посажены 19 деревьев и 164 кустарников.

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