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20.09.2019 11:14
Проект: В регионах

В школах Липецкой области откроются "Точки роста"

Центры цифрового и гуманитарного образования "Точки роста" появятся в 25 школах региона 24 сентября.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

На оснащение "Точек роста" в Липецкой области было направлено более 39 млн рублей. Это средства из федерального и регионального бюджетов. Закуплено современное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и информатикой.

Оборудованы шахматные зоны. Все образовательные центры "Точка роста" оформлены в соответствии с требованиями проекта в едином стиле. Глава региона Игорь Артамонов отметил, что теперь у детей будет возможность после занятий бесплатно получать дополнительное образование, записавшись в кружок цифрового, естественнонаучного, технического или гуманитарного профиля. Школьники смогут научиться работать в команде, создавать творческие проекты.

Фото: Администрация Липецкой области
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Педагоги, которые будут работать в "Точках роста", прошли обучение на образовательной платформе "Фонд новых форм развития образования", а также приняли участие в образовательной сессии на базе регионального детского технопарка "Кванториум". Основное направление работы Центров "Точка роста" - обеспечивать доступность освоения школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия.

"Подобные проекты очень важны, - считает Игорь Артамонов. - Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сёл и деревень открываются новые перспективы".

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