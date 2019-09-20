В "Сокольниках" отпразднуют столетие Станции скорой помощи имени Пучкова

В субботу, 21 сентября, в 12.00 в "Сокольниках" пройдет фестиваль "Сто лет спасаем жизни", посвященный юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы.

Москвичей и гостей столицы ожидает много интересного, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента. В частности, уникальная игровая инсталляция "Диспетчерская" позволит каждому желающему попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи. Как настоящие сотрудники скорой, посетители будут принимать звонки от пациентов, нуждающихся в помощи врача. Например, от людей с болями в сердце или с сильным кровотечением. Диспетчеру за короткое время необходимо выяснить симптомы, записать точный адрес и принять решение, нужно ли немедленно направить бригаду скорой или неотложной медицинской помощи.

В 2012 году время ответа диспетчера станции скорой помощи на звонок составляло в столице 45 секунд, но после внедрения нового цифрового call-центра, в 2015 году оно снизилось до 11 секунд. А сегодня для ответа диспетчера скорой по телефону хватает 3-4 секунд.

Каждый день в Едином городском диспетчерском центре столичной Станции скорой помощи дежурит порядка 200 диспетчеров, 65 из которых занимаются приемом звонков по телефону "103". Это фельдшеры и медицинские сестры.

Работа Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова вот уже 100 лет не прекращается ни на минуту. Первая бригада скорой помощи выехала на вызов в Москве 15 октября 1919 года. На сегодняшний день это крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь населению. В ней работают более 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций по всему городу и более тысячи бригад, которые в круглосуточном режиме дежурят в столице.