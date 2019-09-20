Новости

Началась прямая трансляция штурма "Зоны 51" 14:21
В Зауралье экс-глава района ответит за недостроенный водопровод 14:18
Президенты России и Киргизии попробовали хлеб из полевой пекарни 14:10
Лукашенко выступает за сохранение мажоритарной системы выборов 14:03
Видео: пожарные в Венгрии опозорились на показательном шоу 14:00
В "Аптекарском огороде" откроют тропу здоровья и зеленую комнату 13:53
Директор лифтовой компании пойдет под суд за перелом бедра астраханки 13:52
Москалькова: Освобождение Устинова из СИЗО - справедливое решение 13:50
Крым обогнал Турцию по числу туристов 13:44
Правительство Крыма возглавил Юрий Гоцанюк 13:41
Geely представила новый кроссовер с дизайном концепта 13:37
Программа по углублению интеграции не выходит за рамки Союзного договора 13:27
В "Сокольниках" отпразднуют столетие Станции скорой помощи имени Пучкова 13:24
Актеры из "Теории Большого взрыва" сыграют вместе в новом сериале 13:20
Число пострадавших в ДТП под Мурманском выросло до 16 человек 13:16
Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам с ЕС 13:13
Антон Шипулин решил отдавать половину депутатской зарплаты ветеранам 13:10
Патриарх Кирилл приглашен на торжества к 500-летию Жировичского монастыря 13:04
Врачи рассказали, как защититься от осенней простуды 13:00
Почему программа энергосбережения Крыма оказалась на грани провала 13:00
Моряк из КНДР умер после нападения на пограничников РФ 12:52
Движение в Москве перекроют из-за "Круга света" и мотофестиваля 12:51
МЧС предупредило о заморозках в Крыму 12:46
Глава Калининградской области ответил на заявление США о прорыве ПВО 12:43
В Ленобласти мать с двумя детьми насмерть отравились газом 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики спрогнозировали теплую зиму
Синоптики спрогнозировали теплую зиму
20.09.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи рассказали, как защититься от осенней простуды

Текст: Любовь Проценко
Синоптики пока не радуют прогнозом теплой солнечной осени, которую как надеялись москвичи, подарит им природа за прохладное лето. Напротив, обещают холод и дожди. В связи с этим департамент здравоохранения Москвы решил напомнить москвичам, как противостоять плохой погоде и не заболеть. Рассказывает Андрей Тяжельников, главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению города:
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

- Если вы промерзли под дождем, то гриппом от переохлаждения не заболеете - это вирусное заболевание, но более уязвимыми для бактерий и вирусов, которые циркулируют вокруг, станете. Поэтому стоит особенно внимательно относиться к здоровью осенью. Тяжельников советует одеваться по погоде, носить с собой зонты и дождевики, иметь соответствующую обувь, а так же укреплять иммунитет витаминами из фруктов и овощей.

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября

- Если же непогода застала врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь скорее согреться. Для этого можно, например, зайти и обсохнуть в кафе. Выпить горячего травяного чая с медом, имбирем, лимоном. И пока не пройдет озноб, из теплого помещения лучше не выходить. Дома можно согреться под теплым душем, сделать горчичную ванночку для ног.

Алкоголь как лекарство специалист не рекомендует рассматривать: он согревает только в первые минуты. В этот момент расширяются кровеносные сосуды и возникает ощущение тепла. Но скоро алкоголь начнет выводиться из крови, сосуды сузятся, и станет еще холоднее.

Врач также напомнил о своевременной вакцинации как самой эффективной защитой от гриппа. Сделать бесплатную прививку можно во всех городских поликлиниках и 65 мобильных пунктах, предъявив паспорт РФ. Подробнее о графике работы мест вакцинации на сайте депздрава.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"
Госсовет Крыма избрал главу республики
На Новой Земле заступили на боевое дежурство зенитные комплексы С-400
В МИД РФ назвали безответственными планы Пентагона о прорыве ПВО Калининграда
СМИ: Россияне могут лишиться сразу нескольких праздников