Врачи рассказали, как защититься от осенней простуды

Синоптики пока не радуют прогнозом теплой солнечной осени, которую как надеялись москвичи, подарит им природа за прохладное лето. Напротив, обещают холод и дожди. В связи с этим департамент здравоохранения Москвы решил напомнить москвичам, как противостоять плохой погоде и не заболеть. Рассказывает Андрей Тяжельников, главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению города:

- Если вы промерзли под дождем, то гриппом от переохлаждения не заболеете - это вирусное заболевание, но более уязвимыми для бактерий и вирусов, которые циркулируют вокруг, станете. Поэтому стоит особенно внимательно относиться к здоровью осенью. Тяжельников советует одеваться по погоде, носить с собой зонты и дождевики, иметь соответствующую обувь, а так же укреплять иммунитет витаминами из фруктов и овощей.

- Если же непогода застала врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь скорее согреться. Для этого можно, например, зайти и обсохнуть в кафе. Выпить горячего травяного чая с медом, имбирем, лимоном. И пока не пройдет озноб, из теплого помещения лучше не выходить. Дома можно согреться под теплым душем, сделать горчичную ванночку для ног.

Алкоголь как лекарство специалист не рекомендует рассматривать: он согревает только в первые минуты. В этот момент расширяются кровеносные сосуды и возникает ощущение тепла. Но скоро алкоголь начнет выводиться из крови, сосуды сузятся, и станет еще холоднее.

Врач также напомнил о своевременной вакцинации как самой эффективной защитой от гриппа. Сделать бесплатную прививку можно во всех городских поликлиниках и 65 мобильных пунктах, предъявив паспорт РФ. Подробнее о графике работы мест вакцинации на сайте депздрава.