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20.09.2019 14:19
Проект: В регионах

Welcome! В Воронеже начался слет Туристско-информационных центров

Более 200 делегатов из 70 регионов России и стран зарубежья приехали в Воронеж на II Всероссийский съезд Туристско-информационных центров (ТИЦ). Главной темой, которая объединила в столице Черноземья гостей от Калининграда до Камчатки, стало продвижение туристических возможностей регионов в России и за рубежом.
Фото: Администрация Воронежа Фото: Администрация Воронежа
Фото: Администрация Воронежа

В течение трех дней участников съезда ждет насыщенная деловая программа: пленарное заседание и шесть тематических секций. Также для гостей организуют экскурсионную программу по главным достопримечательностям Воронежа. Говоря о них, директор местного ТИЦ Владислав Калюжный отметил, что в городе увеличился туристический поток:

Фото: Администрация Воронежа
Вадим Кстенин: "У нас большие планы на будущий год"

- Число туристов, которые приходят к нам за оказанием туристско-информационной услуги, заметно выросло. Но наш потенциал еще предстоит раскрыть. Для этого налаживается межрегиональное сотрудничество, которое позволяет проанализировать опыт других регионов и понять, к чему стремиться.

Кстати, совсем скоро в Воронеже планируется открытие двух Welcome-центров, где туристы и жители города смогут получить бесплатную информацию об объектах культуры, истории, достопримечательностях Воронежа, предстоящих знаковых событиях, действующих туристических маршрутах, экскурсиях, гостиницах, туристических операторах города.

Прямая речь

Вадим Кстенин, мэр Воронежа:

- Я придаю этому мероприятию большое значение, поскольку считаю необходимым развитие внутреннего туризма. Во-первых, нам есть что показать, и есть чем гордиться. Во-вторых, все, что мы делаем для повышения туристской привлекательности Воронежа, служит, в первую очередь, самим воронежцам.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Воронеж – путь лидерства
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