На Сахалине медведь смертельно ранил мужчину

В Смирныховском районе Сахалинской области медведь напал на работника рыболовецкого стана и нанес ему ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на районное отделение полиции.

Пострадавшего мужчину обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода, расположенного вблизи рыболовецкого стана.

Мужчину повезли в ближайшую больницу, но по дороге он скончался от травм, нанесенных хищником.

Обстоятельства произошедшего выясняют участники оперативно-следственной группы. В район ЧП выехали сотрудники местного лесничества.