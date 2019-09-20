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20.09.2019 09:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тайфун "Тапа" принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Текст: Ольга Журман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приморские синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на 23-24 сентября. В эти дни над Японским морем будет проходить тайфун "Тапа", сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Пока неизвестно, как близко он подойдет к Приморью. Но, по одной из версий, он может пройти в непосредственной близости к юго-восточному побережью края. Тогда днем 23 сентября и ночью 24 сентября на юго-востоке и востоке Приморья пройдут сильные (15 - 45 миллиметров), а местами очень сильные дожди (более 50 миллиметров за 12 часов). На остальной территории края возможны умеренные дожди. На реках - выход воды из берегов.

Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер. А, следовательно, начнется увеличение высоты волны. В разных районах приморского побережья они могут достигать 2,5-4 метров.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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