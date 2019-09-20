Вулкан Шивелуч засыпал пеплом два населенных пункта Камчатки

Пепловый выброс произошел утром 20 сентября на камчатском вулкане Шивелуч. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные группы KVERT и Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота столба достигла четырех километров.

В поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского района было отмечено выпадение пепла. Пеплопад оказался небольшим, жизни и здоровью местного населения это явление угрозы не несет.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности. Но международные трассы движения воздушных судов рядом с ним не проходят. Зарегистрированные туристические группы в этом районе не отдыхают.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.