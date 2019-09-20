Новости

В Приморье леопардесса Катюша обрадовала своих патронесс-кадетов 08:08
Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре 08:00
Задержанные в Японском море экипаж и суда КНДР доставлены в Находку 07:42
Более 3 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому и математике 07:37
Вулкан Шивелуч засыпал пеплом два населенных пункта Камчатки 07:36
Португалия приблизилась к РФ в таблице УЕФА после фиаско наших клубов 07:22
СМИ: Россияне могут лишиться сразу нескольких праздников 07:21
В Вашингтоне один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы 06:50
Ученые выяснили, как влияют на организм всего две недели "на диване" 06:34
В Калифорнии мужчина покончил с собой в головном офисе Facebook 06:33
Названы четыре ранних симптома рака головного мозга 06:23
Крымчанин снял на видео пролет Су-27 между скал Мангупа 06:20
Турецкий повар облил россиян горящим маслом 06:01
Военные Колумбии задержали восемь тонн кокаина на подводной лодке 05:43
Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена 05:08
Более 900 авиарейсов отменили в США из-за шторма 05:06
Спасательные силы ТОФ нашли в море капсулу "космического корабля" 04:43
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет 04:20
Второй британский авианосец впервые вышел в море на ходовые испытания 03:59
В Якутске осудили женщину, продавшую дочь 03:54
Два человека погибли в массовом ДТП в Дагестане 03:50
В Мексике столкнулись два грузовых поезда 03:38
Глава Facebook встретился с Трампом в Белом доме 03:27
За неделю 29 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 03:01
Американские сенаторы одобрили выделение Киеву 250 миллионов долларов 02:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
20.09.2019 07:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанные в Японском море экипаж и суда КНДР доставлены в Находку

Текст: Ольга Журман

В порт Находка прибыли задержанные северокорейские суда и экипаж одного из них, который напал на российских пограничников в момент досмотра, сообщает РИА Новости.

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

Пока суда стоят на рейде, корейские рыбаки находятся на борту. В Находку для разбирательств приехал представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Задержание северокорейских рыбаков произошло накануне в Японском море, где они в исключительной экономической зоне России вели незаконный промысел. Во время досмотра российскими пограничниками двух судов, экипаж одного из них оказал вооруженное сопротивление.

Раненные пограничники госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе
Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
СМИ: Россияне могут лишиться сразу нескольких праздников