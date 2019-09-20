Задержанные в Японском море экипаж и суда КНДР доставлены в Находку

В порт Находка прибыли задержанные северокорейские суда и экипаж одного из них, который напал на российских пограничников в момент досмотра, сообщает РИА Новости.

Пока суда стоят на рейде, корейские рыбаки находятся на борту. В Находку для разбирательств приехал представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Задержание северокорейских рыбаков произошло накануне в Японском море, где они в исключительной экономической зоне России вели незаконный промысел. Во время досмотра российскими пограничниками двух судов, экипаж одного из них оказал вооруженное сопротивление.

Раненные пограничники госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР.