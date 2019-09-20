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20.09.2019 17:53
Проект: В регионах

ИЭМЗ "Купол" и Минобороны РФ заключили контракт почти на 100 млрд

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Ижевский электромеханический завод "Купол" и Минобороны РФ подписали два долгосрочных контракта на общую сумму почти сто миллиардов рублей. В соответствии с ними в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплекты зенитных ракетных комплексов "Тор": "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
Фото: Сергей Рогозин Фото: Сергей Рогозин
Фото: Сергей Рогозин

Реализация этих контрактов станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения.

Заключение контрактов состоялось 19 сентября, после работы военно-промышленной комиссии - одного из главных событий Форума оружейников России. В ней принял участие президент страны Владимир Путин.

Подписи под соглашениями между ИЭМЗ и Минобороны РФ поставили генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов и заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко. Такой долгосрочный контракт заключается с предприятием российского ОПК впервые.

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии
ИЭМЗ "Купол" готов к поставке продукции для космодрома "Восточный"

Владимир Путин также выступил на пленарном заседании Форума оружейников. Он поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и отметил успехи предприятий ОПК в вопросах выполнения оборонного заказа. По его словам, отрасль справляется с поставленными перед ней задачами, продолжая оставаться локомотивом отечественной экономики.

- Без всякого преувеличения эффективное развитие ОПК - это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны. Отмечу, что в 2018 году гособоронзаказ на поставку новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2 процента, и предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходит в плановом порядке. Такой уровень четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нам нужно обязательно сохранить и укрепить. Это в полной мере касается взаимодействия между министерством обороны и организациями ОПК, которое сегодня действительно выстраивается как партнерство в интересах общего дела, - подчеркнул Путин.

Справка "РГ":

ЗРК "Тор" производства ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для прикрытия от ударов воздушного противника частей и подразделений мотострелковых и танковых соединений в различных видах боевых действий и на марше, а также важных военных и государственных объектов. Он является наиболее эффективным средством борьбы с высокоточным оружием не только в российской армии, но и значительно опережает по этим показателям зарубежные аналоги. ЗРК "Тор" является составной частью глубокоэшелонированной системы ПВО общевойсковых объединений ВС РФ и помимо своих основных задач является надежным средством непосредственного прикрытия от ВТО для ЗРК фронтового и армейского подчинения С-300В и "Бук". Это единственный в мире ЗРК, способный поражать воздушные цели в движении на скорости до 45 км/час.

Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск ИЭМЗ "Купол" - совершенная техника, надежная защита
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