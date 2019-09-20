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20.09.2019 11:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Краеведческий музей в Саратове отреставрируют по нацпроекту

В рамках национального проекта "Культура" проведут реставрацию здания Саратовского областного краеведческого музея. Работы начнутся в будущем году, сейчас идет подготовка проектной документации.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В этом году проводятся ремонтные работы двух других памятников культуры: Саратовского художественного Боголюбовского училища, оно находится теперь в здании, где в детстве жил знаменитый художник Михаил Врубель, и Областной научной библиотеки на улице Горького.

В районном центре в поселке Екатериновка заканчивается строительство нового районного дома культуры. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии, идёт внутренняя отделка помещений. Первых посетителей новый дом культуры примет уже в октябре.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Кроме того, также по нацпроекту в поселке Комсомольский, селах Новорепном и Усть-Щербедино проводится реконструкция сельских домов культуры. Стоимость работ по реконструкции дома культуры только в поселке Комсомольском составляет 47 миллионов рублей. Планируется, что обновленный "культурный очаг" будет сдан в декабре этого года.

Всего за последние три года в Саратовской области было отремонтировано 60 сельских домов культуры.

А жители отделанных сел теперь смогут посещать автоклубы, которые будут приезжать к ним в гости. Первый такой передвижной клуб уже поступил в Турковский район Саратовской области. До конца года такие же передвижные клубы получат Александрово-гайский, Питерский и Ивантеевский районы.

Кроме того, в регионе активно реализуются еще два проекта: по созданию сети модельных библиотек и виртуальных концертных залов.

Здания девяти библиотек в Ивантеевском, Питерском, Балаковском, Краснопартизанском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском районах и в Саратове, которые получили статус модельных, капитально отремонтируют. Кроме того книгохранилища оснастят современным компьютерным и интерактивным оборудованием, чтобы там можно было проводить встречи с читателями, а также пополнят и обновят книжный фонд. Реконструкция библиотек завершится к 15 октября.

В виртуальных концертных залах местные жители смогут увидеть и услышать выступления музыкантов и солистов, которые проходят на площадках в других городах. Современное оборудование позволит сохранить чистоту и качество живого звука, создать эффект присутствия на концерте. Первый такой зал уже начал работать в Ртищево, еще два зала откроются в Хвалынске и Балашове.

А еще в девяти районах Саратовской области проводится реконструкция кинозалов с установкой современного оборудования.

Как отметила министр культуры Татьяна Гаранина, Саратовская область участвует практически во всех направлениях национального проекта, работы ведутся во всех муниципальных районах.

- В регионе мы выбрали сферу культуры в качестве одного из приоритетов, с этого года её развитие синхронизировано с нацпроектом. Всего по этому направлению выделено в этом году порядка 500 миллионов рублей, Надеемся, что саратовцы почувствуют и оценят происходящие изменения, - отметил губернатор Валерий Радаев.

Глава региона также поставил ряд задач на будущий год, в том числе начать реконструкцию Саратовского театра оперы и балета, а также достроить здание детского цирка "Арт-Алле" в Марксе.

Культура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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