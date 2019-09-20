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20.09.2019 11:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин и Жээнбеков наблюдают за учениями "Центр-2019"

Текст: Айсель Герейханова (Донгуз)
Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээенбеков наблюдают из командного пункта на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области за активной фазой масштабных военных учений "Центр-2019".

Уникальность этих учений в том, что в них принимают участие вместе с Россией еще 7 стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
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В учениях задействовано более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов.

Здесь представлены лучшие российские образцы техники - ракетные комплексы "Искандер", самоходные гаубицы "Мста-С".

По легенде учений, российская армия с коалицией дружественных нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну.

Одна из зрелищных частей учения, которую увидели Путин с Жээнбековым, - высадка штурмовых групп 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, которую обеспечили 12 вертолетов Ми-24 и 28 Ми-8АМТШ. В задачи бригады входит захват и удержание рубежа.

Вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-26 также доставили гаубицы Д-30, платформы с различными грузами, 120-миллиметровые минометы, автомобили "Пикап" и другую технику.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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