Путин отметил важность участия в Киргизии в военных учениях "Центр-2019"

Сразу после совместного просмотра военных учений "Центр-2019" Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провели встречу прямо на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области. В начале разговора российский лидер отметил важность участия Киргизии как члена ОДКБ в учениях.

"Мы продолжаем работу и в рамках этой организации, и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство", - сказал президент РФ.

Отметим, что в учениях "Центр-2019" кроме России, также принимают участие военнослужащие еще 7 стран: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Путин также назвал учения "очень важным этапом подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе, связанных с борьбой с терроризмом".

Кроме того, в ходе встречи российский президент подчеркнул успешное сотрудничество Киргизии и России как в военно-технической сфере, так и в экономической.

Жээнбеков в свою очередь признался, что эти учения "вызывают радость и гордость нашими вооруженными силами". По его словам, он получил сильные впечатления во время наблюдениями за ними. Кроме того, президент Киргизии заявил, что его страна остается для России самым надежным и верным другом, союзником и партнером.