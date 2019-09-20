Путин приехал на учения "Центр-2019"

В учениях принимают участие 128 тысяч военных из восьми стран: России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Российский лидер сначала осмотрит выставку военной техники, которая представлена на полигоне, а потом вместе со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым и министрами обороны государств-членов ШОС будут наблюдать за учениями из командного пункта.

По легенде учений, как ранее отмечали в Минобороны, российская армия с коалицией дружественных стран на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну.