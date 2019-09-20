Самолет вернулся в Уфу из-за показаний приборов

20 сентября самолет, выполнявший рейс из Уфы в Бованенково (Ямало-Ненецкий автономный округ), вернулся в аэропорт вылета из-за показаний приборов. Об этом сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Воздушное судно Boeing 737-500 авиакомпании Utair с 109 пассажирами на борту вылетел из Уфы, а около семи утра по московскому времени пришло сообщение от экипажа о возврате в аэропорт. Причиной принятия решения о посадке стали показания приборов об отсутствии роста давления в кабине. В итоге в половину девятого утра самолет благополучно сел в аэропорту Уфы.

Рейс задержали более чем на четыре часа, а пассажирам предоставили бесплатное питание.

Сотрудники Уфимской транспортной прокуратуры взяли на контроль соблюдение прав пассажиров прерванного рейса на комплекс бесплатных услуг. Кроме того надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.