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20.09.2019 10:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саратовская область по нацпроекту досрочно расселит аварийные дома

Саратовская область в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" досрочно переселит из аварийного жилья около 10 тысяч человек. Соглашение об этом подписали губернатор Валерий Радаев и генеральный директор федерального фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

С этого года на территории региона в рамках нацпроекта и федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется областная программа по переселению жителей домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года.

Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области
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В рамках программы планируется расселить 4,5 тысячи помещений в непригодных для проживания домах, где сейчас живет более 9,7 тысяч человек. Общая стоимость мероприятий по расселению и строительству нового жилья превышает 4,5 миллиарда рублей.

Региональные власти подписали с руководством федерального фонда дополнительное соглашение, по которому эту программу в Саратовской области реализуют досрочно за три года.

- Это важное для жителей решение. У нас уже есть опыт такой работы, начиная с 2008 года, за счет федеральных и региональных бюджетных средств новое жилье получили почти 20 тысяч саратовцев, - отметил губернатор Валерий Радаев.

В свою очередь генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин сообщил, что Саратовская область стала первым регионом в Приволжском федеральном округе, который взял на себя обязательства расселить аварийные дома досрочно. Прежде руководитель фонда уже высказывал мнение, что поскольку в регионе сумели за десять лет расселить 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья, нынешняя задача саратовским строителям и местным властям также вполне по плечу.

Всего в рамках очередного этапа расселения аварийного жилья в Саратовской области необходимо расселить 369 непригодных для проживания домов, общая площадь которых составляет 150 тысяч квадратных метров. Ранее эту задачу предполагалось решить к 2025 году.

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