В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида. У ребенка деформирован череп, а на руках и ногах слипшиеся пальцы. Благодаря волонтерам, информация о семье, живущей в тяжелых условиях - в ветхо доме без воды и газа, стала общеизвестна.

По словам мамы девочки, им отказали в детском садике потому, что внешний вид малышки якобы может напугать других детей. Однако, как сообщили агентству "Башинформ" в администрации сельсовета, ребенку не дали разрешения посещать детский сад врачи, так как девочка не может себя обсуживать из-за сросшихся пальцев на руках, а также ей необходимо сделать операцию на гортани, чтобы была возможность самостоятельно кушать.

Скандал с садиком привлек внимание общественности к тяжелым условиям, в которых живет семья. Пользователи соцсетей за несколько дней собрали для них около 200 тысяч рублей, на которые купили газовую плиту, АГВ и другие необходимые вещи.

Ситуацию взял на контроль глава Башкирии Радий Хабиров. Он написал в соцсетях, что чиновники пообщались с семьей ребенка и пообещали до холодов найти им квартиру.

Также Радий Хабиров отметил, что права ребенка и родителей явно нарушены и этому факту будет дана соответствующая правовая оценка.