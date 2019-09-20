В Прикамье завели дело по факту расстрела собак

Сотрудники МВД России по Горнозаводскому округу Пермского края возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства четырех охотничьих собак.

Как пояснили в ГУ МВД России по региону, дело заведено по части два, статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее об убийстве животных в полицию заявил их владелец. По его словам, животных хладнокровно расстрелял из карабина глава охотхозяйства "Глухарь" из-за того, что своим лаем они мешали ему охотиться на лосей.