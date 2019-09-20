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20.09.2019 19:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОСЭР "Тольятти" утверждены проекты новых резидентов

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Комиссия по рассмотрению заявок на присвоение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти" утвердила пять компаний, которые в ближайшее время получат меры господдержки при создании своих производств. Речь идет о проектах в строительной индустрии, инновационных технологиях, высокотехнологичного производства.
После подписания соглашений с новыми инвесторами объем инвестиций резидентов ТОСЭР "Тольятти" составит 41 миллиард рублей. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области После подписания соглашений с новыми инвесторами объем инвестиций резидентов ТОСЭР "Тольятти" составит 41 миллиард рублей. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
После подписания соглашений с новыми инвесторами объем инвестиций резидентов ТОСЭР "Тольятти" составит 41 миллиард рублей. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Комиссия также одобрила предложение действующего резидента ТОСЭР компании "Зетта", которая занимается созданием электромобиля, по расширению уже реализующегося сейчас инвестиционного проекта. Уже в этом году будет запущено серийное производство электрокаров.

Фото: Марина Лысцева/РИА Новости
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Стоит отметить, в Самарской области процедура оформления статуса ТОСЭР одна из самых быстрых в стране. Если все члены комиссии в рабочем порядке утверждают заявку, то положительное решение о присвоении статуса принимается заочно. Так, еще 13 заявок от потенциальных резидентов согласованы в заочном режиме. Сейчас в ТОСЭР "Тольятти" заключены соглашения с 76 компаниями, таким образом, объем инвестиций резидентов составит порядка 41 млрд рублей. Всего предполагается открыть 8500 новых рабочих мест, из которых 3500 уже создано.

Быстрая динамика роста числа резидентов ТОСЭР обусловлена большой и структурированной работой, проделанной правительством Самарской области и городскими властями. Благоприятный инвестиционный климат в области создается в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". В режиме "одного окна" с инвесторами, которым требуются меры господдержки, работает Агентство по привлечению инвестиций, работу которого курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Агентство оказывает помощь как в подборе площадки в соответствии с потребностями инвесторов, так и в сопровождении проектов на все этапах запуска, подборе специальных инструментов, облегчающих реализацию инвестиционных планов.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
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Напомним, Тольятти получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2016 году. Резидентами ТОСЭР могут стать предприятия, не связанные с градообразующим предприятием - "АВТОВАЗом". Инвестор должен соблюсти основные условия для размещения производства на этой территории: создать более 20 рабочих мест и инвестировать не менее 20 миллионов рублей (из них пять - в первый год работы).

В свою очередь, компания получает льготы по налогу на прибыль (от двух до десяти процентов, в зависимости от года реализации проекта), нулевые ставки по налогам на имущество и землю, а также ставку в размере 7,6 процента по страховым выплатам вместо стандартных 30.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Территория опережающего развития "Тольятти" комфортна и востребована среди федеральных и иностранных инвесторов. Сегодня мы одобрили 5 организаций, которые создадут более 400 рабочих мест и инвестируют в бизнес около 370 млн руб. Сегодня мы наблюдаем широкий спектр деятельности наших резидентов в рамках осуществления деятельности в ТОР. Тольятти - уникальный город для самого разнообразного ведения бизнеса. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для плановой диверсификации экономики города: технопарк "Жигулевская долина", ОЭЗ "Тольятти", ТОСЭР, индустриальные парки и бизнес-инкубаторы. Сегодня мы ощущаем, что вся эта упорная работа приносит свои плоды. ТОСЭР "Тольятти" - неоспоримый лидер по числу резидентов, ОЭЗ - в тройке лучших подобных зон, буквально на днях Ассоциация кластеров и технопарков внесла "Жигулевскую долину" в ТОП-3 технопарков страны. Конечно, инвестиционная привлекательность региона не ограничена одним Тольятти. Самарская область - комфортный регион для ведения бизнеса, и каждому инвестору в режиме одного окна мы обязательно подберем лучшую площадку для вложения средств!
 

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