"Жигулевская долина" вошла в тройку лидеров рейтинга технопарков страны

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга инновационных площадок 2019 года. Расположенная на территории Самарской области "Жигулевская долина" вошла в тройку лидеров списка, в котором 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов.

Рейтинг проводится ежегодно с целью выявления и тиражирования лучших практик управления и оценки вклада технопарков в развитие высокотехнологичного сектора экономики страны. Расположенный на территории Самарского региона технопарк "Жигулёвская долина" по сравнению с прошлым годом поднялся на четыре позиции. Тольяттинская инновационная площадка была признана лучшей по показателю "Наличие благоприятных условий для резидентов", а также заняла третье место по суб-индексу S4 - "Инвестиционная привлекательность технопарка" и по показателю "Обеспеченность резидентов технопарка услугами".

Надо сказать, что в Самарской области работе с инвесторами уделяется особое внимание. В режиме "единого окна" с ними сотрудничает Агентство по привлечению инвестиций, которое способствует налаживанию взаимодействия бизнеса и исполнительной власти.

Показатели эффективности, представленные в Национальном рейтинге технопарков, были использованы при выработке критериев конкурсного отбора площадок для получения субсидий по линии национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемого Минэкономразвития России.

По словам директора "Жигулевской долины" Александра Сергиенко, рейтинг, с одной стороны, стимулирует инновационные площадки находить новые точки развития, а с другой - показывает, что технопарки страны постепенно уходят от дотационной модели управления, становясь все более эффективными и привлекательными для частных инвесторов.

- Результаты национального рейтинга подтверждают, что заданный нами вектор развития, правильный и эффективный. У нас скаждым годом увеличивается количество резидентов, повышается качество оказываемых технопарком услуг, ведется работа по улучшению инфраструктуры. "Жигулевскую долину" можно по праву считать идеальной площадкой для развития инновационного бизнеса. Впрочем, нам еще есть куда двигаться и расти, - отметил Александр Сергиенко.

По мнению директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко, высокая динамика роста резидентов технопарков-участников рейтинга показывает, что последние являются одним из наиболее действенных инструментов развития высокотехнологичного сектора российской экономики.

- Технопарк "Жигулевская долина" - уникальное место на карте Самарской области, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Высокая оценка Ассоциации кластеров и технопарков лишний раз подтверждает тот факт, что правительством региона и управляющей компанией технопарка выбрана правильная стратегия развития учреждения. На данный момент "Жигулевская долина" насчитывает 234 резидента, у которых работает более 2200 сотрудников. Сегодня технопарк является центром притяжения не только высокотехнологичных компаний, но и больших федеральных событий. Буквально в начале этой недели на площадке "Жигулевской долины" мы провели большую всероссийскую инжиниринговую конференцию, в июле там проходил форум моногородов Российской Федерации, на котором мы запустили строительство второй очереди технопарка, а именно производственных корпусов для резидентов, переросших из стартапов в крупные производственные компании.

Справка "РГ"



Сегодня резиденты технопарка "Жигулевская долина" реализуют проекты по следующим приоритетным направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, космические технологии и транспорт, химия, биотехнология и медицина, а также IT. Сейчас ведется работа по реализации проекта "Жигулевская долина-2". На резервном участке площадью 5,3 гектара инвесторы ведут строительство семи опытно-производственных корпусов по выпуску инновационной продукции.