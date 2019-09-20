Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН

Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.

Как сообщается на сайте ГУФСИН России по Красноярскому краю, на время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей.



Указывается также, что мероприятие, в ходе которого были сняты скандальные кадры, проходило не на территории колонии-поселения, а в поселковом клубе.