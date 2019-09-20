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20.09.2019 13:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Презентация возможностей Красноярского края прошла в Токио

Текст: Ирина Полонская
Делегация правительства Красноярского края во главе с губернатором Александром Уссом во время визита в Токио представила японской стороне новые перспективные направления сотрудничества.
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Визит состоялся в ответ на приглашение Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) во время Петербургского международного экономического форума. В состав красноярской делегации вошли представители официальных и деловых кругов края, малого и среднего бизнеса, Алюминиевой Ассоциации, "Агентства развития бизнеса".

Особый интерес японских компаний вызвал комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", в том числе - перспективы создания "Красноярской технологической долины" и Агропромышленного парка "Сибирь".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении делового, научно-технического и культурного взаимодействия с Японией, - подчеркнул Александр Усс. - У нас есть возможности для наращивания объемов взаимной торговли, экспорта продукции цветной металлургии, лесной промышленности и деревопереработки, импорта горнорудного оборудования и технологий по переработке твёрдых бытовых отходов".

Интерес к сотрудничеству с Красноярским краем проявили более пятидесяти японских компаний, в том числе таких крупных, как Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., BM Japan, Toshiba Corporation, Sojitz JGC, Marubeni Corporation, Argentum Bullet.

В качестве направления взаимовыгодных связей с Японией было обозначено сотрудничество в сфере производства и поставок продукции глубокой переработки древесины.

В ходе деловых встреч, состоявшихся после презентации, представители японской стороны выразили также заинтересованность в поставках дикоросов из Красноярского края, предметов декоративного искусства, сувениров эвенкийских производителей и другой продукции малого и среднего бизнеса.

Особое внимание японцы проявили к сотрудничеству в сфере туризма. Они заявили о своем желании посетить природные заповедники Красноярья, совершить путешествие в Енисейск и к географическому центру России - озеру Виви, увидеть водопады плато Путорана. Возможным гостям из Японии также интересны вертолетные туры с наблюдением Северного сияния и круизный речной маршрут Красноярск - Дудинка - Красноярск.

Справка

Партнерские связи Красноярского края и Японии развиваются уже не одно десятилетие. Япония - один из основных партнеров во внешнеэкономической деятельности региона на Азиатско-Тихоокеанском пространстве.

По данным Сибирского таможенного управления, в 2018-м году внешнеторговый оборот Красноярского края с Японией составил более 86 млн долларов США. В структуре товарооборота преобладают экспортные поставки, их доля превышает 90%. В первом полугодии 2019 года внешнеторговый оборот края с Японией вырос на 17,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил более 67 млн долларов США. На экспорт в Японию поставляются алюминий, древесина, руды, шлак и зола, импортируется оборудование и механические устройства, средства наземного транспорта, каучук, резина, пластмассы.

Давний партнер региона - "Общество японо-российской дружбы префектуры Аити", при участии которого состоялись различные проекты в сфере образования, здравоохранения, науки и культуры. Активное сотрудничество с японскими коллегами налажено в Сибирском федеральном университете. Здесь организованы образовательные обмены, стажировки, конференции, открытые лекции. На базе СФУ действуют Японский научно-образовательный центр и учебный центр Toyota Engineering Corporation. Действуют два соглашения о сотрудничестве СФУ: с Университетом Киото и Университетом префектуры Аити.

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