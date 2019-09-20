В Иркутске отметили 20-летие кинофестиваля "Человек и природа"

В Иркутске открылся 18-й Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени В.Г. Распутина.

- В титульном листе фестиваля - имя великого русского прозаика Валентина Распутина, и вам никак нельзя уронить эту планку, - сказал иркутянам на пресс-конференции режиссер, креативный продюсер компании Disney в России, председатель жюри Владимир Грамматиков. - И еще фантастическое прозрение в названии "Человек и природа". Этот год нам показал - происходят пожары, наводнения, лихорадит землю-матушку. И как важно об этом говорить, размышлять и принимать решения. Мы с нетерпением ждем стратегических решений, может, какие-то подсказки найдутся у кинематографистов. Сегодня один проект на питчинге как раз был по этой теме. Молодой человек искренне хочет разобраться и найти ответы на вопросы - ну что может быть лучше?

23 сентября в Иркутске назовут победителей фестиваля. Гран-при составляет 200 тысяч рублей

Президент фестиваля режиссер Сергей Мирошниченко считает: "Кинематографисты всегда остро чувствуют и откликаются на то, что происходит в стране и регионах. Это наш способ привлечь внимание к проблеме, наш способ художественным языком рассказать о трагедии и хоть как-то помочь оказавшимся в тяжелейшей ситуации людям и природе…". Поэтому одним из значимых событий кинофестиваля станет круглый стол "Все равны перед экологической бедой: пути решения проблем после наводнений в Иркутской области", пройдет он 23 сентября в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского. Свою, еще неоконченную киноленту #Тулун2019 представит режиссер киностудии "Матёра", мастер режиссерского курса Иркутского филиала ВГИК Юлия Бывшева (выпускница ВГИКа, мастерская Сергея Мирошниченко).

Приз в студию!

Кинофестиваль "Человек и природа" начался с V Байкальского питчинга, на котором были представлены лучшие кинопроекты дебютантов - игровые и неигровые - из Иркутской области и других российских регионов. Организовало его молодежное отделение Союза кинематографистов России. Уже известны результаты, победители объявлены и награждены. В номинации "Документальное кино" лучшим признан проект Алексея Виноградова "Мы из Игарки" (Иркутск). В номинации "Игровое кино" победа у проекта "Велосипед". Автор - Марина Мария Мельник (Москва). Авторы получили по 80 тысяч рублей от Иркутского областного кинофонда. И еще два подарка от кинофонда - сертификаты на техническое сопровождение проектов на сумму 50 тысяч рублей (аренда оборудования) - получили Марина Мария Мельник и Маргарита Стельмашонок (Иркутск, проект "Эндем").

Главный денежный приз победителю на реализацию кинопроекта - 500 тысяч рублей - выделяет Фонд Президентских грантов. Достался он Елене Емельяновой (Улан-Удэ) за проект игрового кино "Под вечным синим небом". К слову, обозреватель "РГ" Сусанна Альперина дала мастер-класс "Как продвигать свое кино (на примере взаимодействия со СМИ)". А еще на пресс-конференции министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и генеральный директор фестиваля, глава кинофонда Андрей Сальников сказали, что есть идея построить в Иркутске киностудию. Ведь была же в городе и успешно работала на протяжении 75 лет (1930-2005) Восточно-Сибирская студия кинохроники, единственная в Восточной Сибири и одна из старейших в России.

Правительство области помогает молодым кинематографистам финансами. Недавно завершены съемки игрового короткометражного фильма на Байкале, не за горами, говорят, и съемки полного метра.

Середина Земли

Как известно, "Иркутск - середина Земли", столица Приангарья, сейчас тут чудесная золотая осень, все гости стремятся погулять по иркутским улочкам, набережной Ангары, посетить музеи декабристов, писателя Валентина Распутина и, конечно, съездить на Байкал. Одновременно с кинофестивалем в эти дни здесь проходит театральный - Вампиловский фестиваль современной драматургии. Только что завершился Международный фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале", который ежегодно проводит для своих земляков всемирно известный пианист Денис Мацуев. И еще одно уникальное явление - литературные вечера "Этим летом в Иркутске", куда приезжают выдающиеся деятели культуры.

Об истории форума "Человек и природа" рассказала его вице-президент Ольга Бельская, председатель Иркутского областного отделения СК России:

- В этом году ровно 20 лет, как мы задумали фестиваль, его корни - в экологическом движении. Раньше он был привязан к Дню Байкала. Первые работы мы дерзали снимать именно с позиций общественной экологической организации. Сейчас фестиваль значительно вырос. Выросло количество номинаций, качество материала. Заявок становится больше, от этого и конкурс становится сильнее.

В эти дни иранский режиссер Мортеза Аташ Замзам представит игровой фильм "Симин", режиссеры из Македонии Любомир Стефанов и Тамара Котевска - документальный "Страна меда", российский оператор Вячеслав Макарьев - новую документальную ленту "Карта моря", а режиссер Юлия Кушнаренко - фильм "Земля". Зрители ждут премьер игровых картин "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой и "Интересная жизнь" Анны Яновской, режиссеры уже приехали в Иркутск.

И это только часть предстоящих фестивальных событий. Зрители встретятся с мультипликатором Георгием Богуславским, автором конкурсной работы "Корабли прошлых лет". Сооснователь и преподаватель профессиональной школы "Курсы художников-мультипликаторов" приезжал в Иркутск с "Большим фестивалем мультфильмов", где провел мастер-классы о технике "Живопись по стеклу". В этом году заявлена другая тема - "Анимационная студия в рюкзаке. Походный комплект для создания мультфильма".

Отборочная комиссия выбрала 21 работу в конкурсную программу и 13 - во внеконкурсную. Кинопоказы проходят на шести площадках областного центра, все они бесплатны для зрителей, как и мастер-классы. Фильмы секции "Полнокупольное кино" (показывают в Планетарии) можно посмотреть в эти дни по льготной цене.