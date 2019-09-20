В Омске онколога будут судить за смерть 23-летней аспирантки

В Омске перед судом предстанет бывший врач, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, медик сделал 23-летней девушке операцию по иссечению келлоидных рубцов в перевязочной Клинического онкологического диспансера. Необходимого в таких случаях обследования не проводилось, другой персонал не присутствовал.

- Следствие установило, что с просьбой удалить некрасивые рубцы на теле, образовавшиеся после удаления родинок, к онкологу обратилась его аспирантка. Фигурант преподавал в Омской медицинской академии, - пояснил "РГ" помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко. - Оперативное вмешательство было проведено с использованием местного анестетика лидокаина, который был введен с превышением допустимой концентрации и дозировки. Девушку, после операции потерявшую сознание, срочно госпитализировали. Спустя месяц, не выходя из комы, она скончалась.

Вину в совершении преступления бывший медицинский работник не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.