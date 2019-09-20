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20.09.2019 11:35
Проект: В регионах

"Саянский бройлер": проверено, сальмонеллы нет

Почему продукция агрохолдинга абсолютно безопасна
Текст: Иван Шульгин (Иркутск)
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 209(7967)
По данным Роспотребнадзора Иркутской области, обнародованным в начале сентября, в Приангарье отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом. Самая частая причина заражений - употребление мяса птицы и яиц, произведенных в мелких частных хозяйствах.
Цех переработки мяса птицы "Саянского бройлера" - современное высокотехнологичное производство, где действуют строгие регламенты качества и безопасности. Фото: Из архива компании Цех переработки мяса птицы "Саянского бройлера" - современное высокотехнологичное производство, где действуют строгие регламенты качества и безопасности. Фото: Из архива компании
Цех переработки мяса птицы "Саянского бройлера" - современное высокотехнологичное производство, где действуют строгие регламенты качества и безопасности. Фото: Из архива компании

Настоящие гарантии качества может дать только современное высокотехнологичное пищевое производство. На "Саянском бройлере", например, внедрена система контроля качества, основанная на опыте производства продуктов питания для космонавтов.

- Чтобы полностью исключить риск инфицирования нашей продукции бактериями, мы контро лируем производственный процесс на всех этапах, - рассказал заместитель генерального директора по качеству агрохолдинга Владимир Якутович. - Состояние кур-несушек постоянно отслеживают ветврачи, яйцо тоже тщательно проверяется. Особое внимание уделяется цыплятам-бройлерам. Тут мелочей нет - современные технологии позволяют постоянно контролировать все: температуру и влажность воздуха в птичниках, качество кормов (они, кстати, у "Саянского бройлера" только собственного производства), выстраивать рацион с учетом возраста и состояния птицы. Цех производства и переработки продукции - наша особая гордость. Здесь стерильно, как в операционных: вход и выход только через санпропускник, вся спецодежда и инвентарь проходят особую обработку. Работники одного цеха не могут пройти в другой - таковы жесткие регламенты безопасности. Соблюдение санитарного режима контролируется параллельно несколькими службами. Да и все наши сотрудники четко понимают: качество в нашем производстве - ключевой показатель.

Внутренний контроль дополнен внешним: каждые 10 дней "Саянский бройлер" сдает образцы продукции в аккредитованные государственные лаборатории Россельхознадзора. А каждые три года предприятие подтверждает все выданные сертификаты по стандартам качества.

И совсем не случайно продукция "Саянского бройлера" поставляется в школы и больницы, детские сады и социальные учреждения. Гарантиям этого производителя в госучреждениях привыкли доверять.

А массовый потребитель "голосует рублем".

- Столько лет покупаю продукцию "Саянского бройлера" и никогда по этому поводу не беспокоюсь, - признается ангарчанка Анна Волошенко. - И, что бы мне ни говорили о преимуществах домашних яиц или кур, рисковать своим здоровьем и здоровьем близких я не готова. Что такое сальмонеллез, знаю не понаслышке - работала несколько лет в инфекционной больнице, насмотрелась. Поэтому - только проверенный производитель, только сертифицированная продукция.

Ветеринарный врач агрохолдинга Анна Вознюк разделяет эту точку зрения:

- Определить безопасность продукции, произведенной вне промышленного предприятия, по внешним признакам, на глаз, невозможно. Это могут показать только лабораторные анализы. Поэтому потребителям я бы советовала не рисковать. Безопасность продукции "Саянского бройлера" гарантирована жесткой системой контроля на всех этапах производства, и на сегодня это единственная настоящая гарантия.

Справка

В год "Саянский бройлер" производит 30 тысяч тонн готовой продукции. Ее ежедневно отгружают в города области и ближайшие регионы: больше всего в Иркутск, Саянск, Братск, Шелехов, Усолье.

На правах рекламы

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