У бывшего вице-президента ФК "Анжи" изъят арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя поселка Ленинкент, расположенного неподалеку от Махачкалы, целый арсенал оружия и боеприпасов. По данным РИА Новости, подозреваемый задержан.

Накануне МВД Дагестана сообщило о задержании Махи Идрисова по подозрению в экстремизме. Позже президент махачкалинского футбольного клуба Осман Кадиев заявил, что Идрисов не имел и не имеет никакого отношения к структурам "Анжи" и к футболу Дагестана.

В сообщении республиканского МВД в официальном аккаунте Instagram говорится о том, что 19 сентября правоохранители в ходе обыска в рамках оперативно-профилактической операции "Оружие" в домовладении 37-летнего жителя поселка Ленинкент нашли схрон с оружием и боеприпасами.

На видеозаписи, которую распространила пресс-служба МВД республики, показан допрос человека, похожего на Идрисова. Свое имя и фамилию он не назвал, но заявил, что оружие законное.

Расследование продолжается. По факту незаконного хранения оружия собран материал для принятия процессуального решения.