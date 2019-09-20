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20.09.2019 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У бывшего вице-президента ФК "Анжи" изъят арсенал оружия и боеприпасов

Текст: Марина Бровкина

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя поселка Ленинкент, расположенного неподалеку от Махачкалы, целый арсенал оружия и боеприпасов. По данным РИА Новости, подозреваемый задержан.

В Дагестане задержан боевик, готовящий теракт

Накануне МВД Дагестана сообщило о задержании Махи Идрисова по подозрению в экстремизме. Позже президент махачкалинского футбольного клуба Осман Кадиев заявил, что Идрисов не имел и не имеет никакого отношения к структурам "Анжи" и к футболу Дагестана.

В сообщении республиканского МВД в официальном аккаунте Instagram говорится о том, что 19 сентября правоохранители в ходе обыска в рамках оперативно-профилактической операции "Оружие" в домовладении 37-летнего жителя поселка Ленинкент нашли схрон с оружием и боеприпасами.

На видеозаписи, которую распространила пресс-служба МВД республики, показан допрос человека, похожего на Идрисова. Свое имя и фамилию он не назвал, но заявил, что оружие законное.

Расследование продолжается. По факту незаконного хранения оружия собран материал для принятия процессуального решения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России Спортивные организации Футбольные клубы "Анжи" СКФО Дагестан Махачкала
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