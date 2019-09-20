В Дагестане осужденные попытались устроить бунт в колонии

В колонии Дагестана несколько осужденных попытались организовать бунт.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по республике Дагестан, осужденные, поддерживающие криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении.

В протестные действия, направленные на нарушение режима содержания и неповиновение требованиям администрации, они вовлекли других осужденных. Правоохранители провели с ними переговоры и разъяснили последствия подобного поведения.

Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств. Сейчас колония функционирует в штатном режиме.