В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в тройном ДТП

В Дагестане медики выписали из больницы четырех из восьми пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса. Состояние оставшихся в лечебном учреждении тяжелое.

Напомним, что 19 сентября в Каякентском районе Дагестана на федеральной трассе "Кавказ" столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля.

В результате аварии два человека погибли, восемь были доставлены в Каякентскую ЦРБ. Погибшие - жители Ахтынского и Каякентского районов республики.

В пресс-службе минздрава республики подтвердили, что среди погибших и пострадавших детей нет. Здоровье четырех пострадавших не вызывает у врачей опасений, они уже выписаны на амбулаторное лечение.

К сожалению, еще четверо получили многочисленные травмы, они до сих пор находятся в тяжелом состоянии.