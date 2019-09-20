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20.09.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в тройном ДТП

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

В Дагестане медики выписали из больницы четырех из восьми пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса. Состояние оставшихся в лечебном учреждении тяжелое.

В Ростове в ДТП со "скорой" пострадали три человека

Напомним, что 19 сентября в Каякентском районе Дагестана на федеральной трассе "Кавказ" столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля.

В результате аварии два человека погибли, восемь были доставлены в Каякентскую ЦРБ. Погибшие - жители Ахтынского и Каякентского районов республики.

В пресс-службе минздрава республики подтвердили, что среди погибших и пострадавших детей нет. Здоровье четырех пострадавших не вызывает у врачей опасений, они уже выписаны на амбулаторное лечение.

К сожалению, еще четверо получили многочисленные травмы, они до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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