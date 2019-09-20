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20.09.2019 18:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев посетил древний храм на острове в Новгородчине

Текст: Ольга Штраус (Великий Новгород)

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках поездки в Новгородскую область посетил уникальный древний храм Николая Чудотворца на Липне, выстроенный в конце XIII века. Об этом сообщает "Интерфакс".

Храм располагается на острове Липно в устье реки Мста в девяти километрах от Новгорода. Находящийся под охраной ЮНЕСКО, он нечасто посещается паломниками и туристами: во-первых, из-за ветхого состояния храм закрыт для показа, а во-вторых, регулярного сообщения с островом нет, сюда можно добраться только на катере или лодке.

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Согласно новгородским летописям, монастырская церковь Николы на Липне была основана в 1292 году. Она была частью Николо-Липнинского монастыря, который перестал существовать в начале XIX века.

По преданию, церковь соорудили близ места, где примерно за 180 лет до того была обнаружена чудотворная икона Святителя Николая, от которой исцелился новгородский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха. Эта церковь - одна из первых каменных, появившихся на Руси после монгольского нашествия.

В годы Великой Отечественной войны церковь оказалась на линии фронта и подверглась артиллерийскому обстрелу, но, несмотря на разрушения, выстояла.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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К 1960 году храм был впервые исследован новгородскими реставраторами. По словам генерального директора Новгородского музея-заповедника Натальи Герасимовой, здесь была обнаружена фреска, считающаяся самым древним изображением князя Владимира в лике святого.

В сентябре 2016 года на острове с частной поездкой побывали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Результатом стало принятое решение о финансировании министерством культуры реставрации замечательного памятника древнерусского зодчества. Восстановительные работы были оценены в 21 миллион рублей, они начались в 2017 году и будут завершены в конце 2019 года.

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