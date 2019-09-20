Медведев: Решения городских властей должны ориентироваться в будущее

Решения городских властей должны ориентироваться в будущее и основываться на предположении об успешном развитии их территорий, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. "Надо мечтать", - посоветовал он.

Глава правительства в пятницу принял участие в работе форума "Среда для жизни". Он проходит в четвертый раз и посвящен в этом году развитию городов. В Великий Новгород съехались более 500 участников из 68 регионов страны.

На пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны" Дмитрий Медведев поблагодарил руководителей муниципалитетов - от малых поселений до крупных агломераций - за их тяжелый труд. "Ближе к проблемам людей нет никого, и эти проблемы сразу же выгружаются на вас, на вашу команду", - пояснил он. Люди видят все просчеты и ошибки, а за достижения благодарят гораздо реже.

Правительство готово помогать местным властям в их непростой деятельности. В следующие три года в федеральном бюджете на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" заложены более 400 миллиардов рублей. Свою часть внесут регионы и муниципалитеты.

Кроме того, напомнил премьер, правительство на грантовой основе каждый год будет распределять между муниципалитетами 5 миллиардов рублей на реализацию лучших проектов по благоустройству.

Но деньги, подчеркнул Дмитрий Медведев, имеют второстепенное значение, а на первое место он поставил важность принимаемых мэрами решений. В качестве примера он привел один транспортный нюанс Великого Новгорода. Непосредственно в городе нет аэропорта. Он был, но в 1990-е годы его ликвидировали, застроив это место коттеджным поселком. Люди, которые принимали это решение, так низко оценили потенциал города, что отказались от аэропорта, сделал вывод председатель правительства. "Все ваши решения должны быть ориентированы как раз в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов", - указал Дмитрий Медведев действующим главам муниципалитетов.

- Надо мечтать, даже если решения эти воплотятся в жизнь не сегодня, но завтра, - заключил премьер-министр.