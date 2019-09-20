Медведев: Решения городских властей должны ориентироваться в будущее

Новости

Верховный суд Абхазии отказался признать недействительными итоги II тура выборов 17:10
На Украине не исключили возможности покупки российского газа 17:08
Мужчине отказываются менять права, пока он не докажет, что родился 17:00
Суд вновь отказал бывшему президенту Армении Кочаряну в освобождении 16:49
Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин 16:36
Совет Федерации выберет председателя 25 сентября 16:29
Су-34 сбросили 300 фугасных бомб в ходе учений "Центр 2019" 16:25
Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем 16:22
В Дагестане осужденные попытались устроить бунт в колонии 16:20
В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом 16:16
В Сочи открылся первый фестиваль воздушных шаров 16:16
Умер Ларри Уоллис, гитарист оригинального состава Motörhead 16:07
Рособрнадзор приостановил аккредитацию рязанского филиала МГИК 16:05
Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби 16:04
В Томске 54-летняя женщина родила пятого ребенка 16:01
Зеленского до слез рассмешила шутка про усы Лукашенко 16:01
Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена задержан в Чувашии 15:57
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках 15:57
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций 15:51
Беларусь открывает новые горизонты кооперации с Кузбассом 15:50
Море огня: работу батареи "Солнцепеков" сняли на видео 15:44
Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно 15:43
В Петербурге обвиняемая в мошенничестве с жильем оставлена на свободе 15:40
На севере Китая обнаружен один из древнейших городов мира 15:40
Названы главные источники информации для детей 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
20.09.2019 16:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев: Решения городских властей должны ориентироваться в будущее

Текст: Владимир Кузьмин (Новгород)
Фото: Александр Корольков
Решения городских властей должны ориентироваться в будущее и основываться на предположении об успешном развитии их территорий, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. "Надо мечтать", - посоветовал он.

Глава правительства в пятницу принял участие в работе форума "Среда для жизни". Он проходит в четвертый раз и посвящен в этом году развитию городов. В Великий Новгород съехались более 500 участников из 68 регионов страны.

На пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны" Дмитрий Медведев поблагодарил руководителей муниципалитетов - от малых поселений до крупных агломераций - за их тяжелый труд. "Ближе к проблемам людей нет никого, и эти проблемы сразу же выгружаются на вас, на вашу команду", - пояснил он. Люди видят все просчеты и ошибки, а за достижения благодарят гораздо реже.

Медведев поручил помочь городам с вопросом территориального развития

Правительство готово помогать местным властям в их непростой деятельности. В следующие три года в федеральном бюджете на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" заложены более 400 миллиардов рублей. Свою часть внесут регионы и муниципалитеты.

Кроме того, напомнил премьер, правительство на грантовой основе каждый год будет распределять между муниципалитетами 5 миллиардов рублей на реализацию лучших проектов по благоустройству.

Но деньги, подчеркнул Дмитрий Медведев, имеют второстепенное значение, а на первое место он поставил важность принимаемых мэрами решений. В качестве примера он привел один транспортный нюанс Великого Новгорода. Непосредственно в городе нет аэропорта. Он был, но в 1990-е годы его ликвидировали, застроив это место коттеджным поселком. Люди, которые принимали это решение, так низко оценили потенциал города, что отказались от аэропорта, сделал вывод председатель правительства. "Все ваши решения должны быть ориентированы как раз в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов", - указал Дмитрий Медведев действующим главам муниципалитетов.

- Надо мечтать, даже если решения эти воплотятся в жизнь не сегодня, но завтра, - заключил премьер-министр.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках
На Украине не исключили возможности покупки российского газа
Песков рассказал об отдыхе президента
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"