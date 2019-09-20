Налетчиков на больницу в Петербурге осудили на 33 года

В совокупности 33 года в местах лишения свободы проведут трое мужчин, которые в конце марта совершили разбойное нападение на больницу № 40 Сестрорецка. Они избили сотрудников учреждения и забрали деньги из сейфа.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, мужчин осудили по статье "разбой".

Организатор нападения проведет в колонии особого режима 13 лет, его подельники - по 12 и 8 лет.

Напомним, 29 марта трое мужчин в медицинских халатах и масках ворвались в учреждение. Незамеченными они прошли до кабинетов администрации больницы, связали пластиковыми строительными хомутами главврача, начальника отдела эксплуатации медицинской техники и заместителя директора медицинского информационного центра.

Нападавшие избили медработников кулаками, костылями и деревянной мебельной ножкой.

Также в ходе налета был похищен сейф, в нем хранились 350 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро. В Следственном комитете по Санкт-Петербургу уточняют, что это были личные средства начальника отдела эксплуатации медтехники. Также в ходе налета нападавшие забрали 500 тысяч рублей и 26 тысяч евро, эти средства больнице передал один из пациентов. Деньги должны были пойти на покупку дорогостоящего медицинского оборудования.

Нападавших нашли через несколько дней. Один налетчик был обнаружен в Петербурге, другой - в Тамбовской области, третий - под Нижним Новгородом.