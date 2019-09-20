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Синоптики спрогнозировали теплую зиму
Синоптики спрогнозировали теплую зиму
20.09.2019 13:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики спрогнозировали теплую зиму

Текст: Ольга Игнатова
На большей части территории России нынешние осень и предстоящая зима не должны быть суровыми.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В опубликованном сегодня Росгидрометом вероятностном прогнозе погоды на октябрь-март отмечается, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

Фото: iStock
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Прогноз составлен Гидрометцентром России. При этом отмечается, что вероятность представленных данных за последние 19 лет колебалась в пределах 58-81%. В течение холодного периода 2019-2020 годов прогноз погоды будет уточняться.

Пока же в октябре выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ниже нормы температура в октябре может быть на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.

В ноябре выше нормы ожидается на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов.

Первый зимний месяц может оказаться теплее, чем был ранее, на севере Уральского и Сибирского округов и в Якутии.

В центральных районах Сибирского округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается также теплее, чем в прошлом году. Выше нормы может быть температура на севере Якутии и в январе 2020 года.

Отопительный сезон в столичном регионе может начаться раньше времени

В феврале следующего года теплее обычного прогнозируется в республиках Северо-Кавказского округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.

А холодным февраль может стать в Центральном округе и на большей части Северо-Западного округа.

В марте выше нормы могут оказаться температурные значения на юге Центрального и Приволжского округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.

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