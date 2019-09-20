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20.09.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге обвиняемая в мошенничестве с жильем оставлена на свободе

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Невский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте обвиняемой в мошенничестве с квартирой пенсионерки-блокадницы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, но не взял под стражу женщину, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

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По мнению следствия, обвиняемая и иные неустановленные лица, действуя группой по предварительному сговору, воспользовались беспомощным состоянием 93-летней блокадницы. Учитывая ее возраст и заболевания, они ввели потерпевшую в заблуждение и уговорили подписать договор купли-продажи квартиры, оцененной в 4 407 000 рублей. Право собственности на квартиру перешло к 52-летней гражданке, сотруднице детского сада, которая имеет в Петербурге временную регистрацию. Обещанных денег за жилье пенсионерка не получила.

По мнению суда, следствие не представило убедительных данных, свидетельствующих о том, что, оставшись на свободе, сотрудника детского сада сможет продолжить преступную деятельность. К тому же вины своей обвиняемая не признает.

Учитывая принцип презумпции невиновности, бремя доказательств суд возлагает на сторону обвинения. Срок действия избранной меры пресечения истекает 11 ноября.

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