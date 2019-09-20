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20.09.2019 17:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге установят памятник Хо Ши Мину

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

На открытии в Петербурге российско-вьетнамской конференции "Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя", приуроченной к перекрестному году России и Вьетнама, глава города Александр Беглов объявил, что в Северной столице появится памятник вьетнамскому лидеру Хо Ши Мину.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Это решение было принято сегодня на встрече с членом Политбюро, Секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама товарищем Во Ван Тхыонгом.

- Наш город и Вьетнам связаны общей историей, - подчеркнул Александр Беглов, приветствуя участников конференции. - Именно здесь товарищ Хо Ши Мин открыл для себя Россию. В прошлом году мы торжественно отметили 95-летие его первого прибытия в Петроград. Это событие предопределило нашу многолетнюю дружбу, которая сегодня переросла в стратегическое партнерство Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.

По словам губернатора Петербурга, Хо Ши Мин сумел соединить рациональное зерно марксизма и силу традиционных восточных учений. Его идеи помогли Вьетнаму обрести подлинную независимость.

Глава города особо отметил, что двусторонние отношения Санкт-Петербурга с Вьетнамом и городом-побратимом Хошимином развиваются и крепнут: осуществляются совместные проекты, проводятся российско-вьетнамские молодежные форумы, развивается туристический обмен.

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