В Вологодской области задержали "вора в законе" и "смотрящих"

В Вологодской области сотрудники полиции задержали четверых мужчин, имеющих авторитет в криминальной среде. Один из них имеет статус "вора в законе", сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, так называемый "вор в законе" получил свой статус в 1986-м году. Для тех, кто следовал иерархии криминального мира, это означало, что необходимо исполнять все его требования и указания.

В УМВД по Вологодской области отмечают, что мужчина не ограничился только своим лидерством. Он назначил трех своих знакомых "смотрящими" за территориями, на которые распространялось его влияние. Еще один знакомый получил аналогичную "должность" в колонии, где он отбывает наказание за ранее совершенные преступления.

Сейчас сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", она предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы, а также штраф до пяти миллионов рублей.