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20.09.2019 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Атаман Кубанского казачьего войска опроверг слухи об отставке

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда официально опроверг слухи о своей возможной отставке. Сообщение об этом в пятницу днем было опубликовано на сайте Кубанского казачьего войска.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

"Официально заявляю: 21 сентября никуда не ухожу! И как атаман Кубанского казачьего войска, и как вице-губернатор продолжаю выполнять возложенные на меня обязанности. Работаю, как и работал…" - говорится в сообщении за подписью Николая Долуды.

Поводом для опровержения стала опубликованная ранее в некоторых СМИ и соцсетях информация, в которой говорилось, что Николай Долуда якобы уходит в отставку с поста атамана Кубанского казачьего войска в связи с назначением на должность атамана Всероссийского кубанского войска.

Фото: iStock
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Известно, что сейчас Долуда является председателем Совета атаманов реестровых казачьих войск России. Причем именно Кубанское казачье войско стало инициатором создания Всероссийского казачьего войска.

Николаю Долуде 67 лет, он родился в Харьковской области. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, а затем Военную академию войск ПВО, после чего 28 лет отдал службе в армии, получив в 1994 году звание полковника.

С января 2001 года начал работать в аппарате администрации Краснодарского края, а в 2006 году назначен заместителем губернатора региона. В ноябре 2007 года Войсковым сбором Кубанского казачьего войска Долуда был избран атаманом Кубанского казачьего войска (ККВ) и ему присвоен чин казачьего генерала. На этом посту Николай Долуда находится до сих пор - вот уже 12 лет. За это время войско значительно выросло и изменилось, превратившись в очень мощную структуру, в том числе благодаря усилиям нового атамана.

На сегодняшний день численность казаков в войске составляет 53 тысячи человек, а с членами семей - 166 тысяч. В пользовании Кубанского казачьего войска находится 17,7 тысячи  гектаров земли. Казаки имеют право работать на ней, но не сдавать в субаренду.

В результате активного развития ККВ, оно превратилось в самое крупное казачье войско страны, в 2018 году выступив инициатором создания впервые в истории Всероссийского казачьего войска.

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