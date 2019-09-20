Атаман Кубанского казачьего войска опроверг слухи об отставке

"Официально заявляю: 21 сентября никуда не ухожу! И как атаман Кубанского казачьего войска, и как вице-губернатор продолжаю выполнять возложенные на меня обязанности. Работаю, как и работал…" - говорится в сообщении за подписью Николая Долуды.

Поводом для опровержения стала опубликованная ранее в некоторых СМИ и соцсетях информация, в которой говорилось, что Николай Долуда якобы уходит в отставку с поста атамана Кубанского казачьего войска в связи с назначением на должность атамана Всероссийского кубанского войска.

Известно, что сейчас Долуда является председателем Совета атаманов реестровых казачьих войск России. Причем именно Кубанское казачье войско стало инициатором создания Всероссийского казачьего войска.

Николаю Долуде 67 лет, он родился в Харьковской области. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, а затем Военную академию войск ПВО, после чего 28 лет отдал службе в армии, получив в 1994 году звание полковника.

С января 2001 года начал работать в аппарате администрации Краснодарского края, а в 2006 году назначен заместителем губернатора региона. В ноябре 2007 года Войсковым сбором Кубанского казачьего войска Долуда был избран атаманом Кубанского казачьего войска (ККВ) и ему присвоен чин казачьего генерала. На этом посту Николай Долуда находится до сих пор - вот уже 12 лет. За это время войско значительно выросло и изменилось, превратившись в очень мощную структуру, в том числе благодаря усилиям нового атамана.

На сегодняшний день численность казаков в войске составляет 53 тысячи человек, а с членами семей - 166 тысяч. В пользовании Кубанского казачьего войска находится 17,7 тысячи гектаров земли. Казаки имеют право работать на ней, но не сдавать в субаренду.

В результате активного развития ККВ, оно превратилось в самое крупное казачье войско страны, в 2018 году выступив инициатором создания впервые в истории Всероссийского казачьего войска.