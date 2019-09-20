Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ростове выросло до семи

В Ростове-на-Дону пострадали семь человек в ДТП со "скорой помощью".

Напомним, что авария случилась на пересечении переулка Обский и улицы Казахская. Со скорой помощью столкнулся легковой автомобиль.

По предварительным данным в ДТП пострадало три человека. Как уточники РИА Новости, в настоящее время стало известно о семи пострадавших.

Представитель управления ГО и ЧС города сообщил, что в медицинской машине находились три человека, в легковом автомобиле - четверо. В результате ДТП "скорая" врезалась в столб, и провода под напряжением упали на машину. Это затруднило освобождение людей из автомобиля.