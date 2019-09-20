Директор лифтовой компании пойдет под суд за перелом бедра астраханки

Советский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело в отношении директора специализированного предприятия по техническому обслуживанию лифтов. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по части второй статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

Год назад, в сентябре 2018 года, в одном из многоэтажных домов произошел несчастный случай. В результате технической неисправности двери лифта стали закрываться в момент, когда пассажирка выходила из кабины. От сильного удара пожилая женщина получила серьезную травму. Врачи диагностировали закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости, что соответствует тяжкому вреду здоровью.

Степень вины директора предприятия и меру его наказания определит суд в ближайшее время.