Госсовет Крыма избрал председателя

Председателем Государственного Совета Республики Крым вновь избран Владимир Константинов, кандидатуру которого поддержали 74 парламентария. Такое решение сегодня приняли депутаты регионального парламента.

На пост спикера республиканского парламента претендовал один кандидат - занимавший в предыдущем созыве эту должность Владимир Константинов. Во время тайного голосования бюллетенями за Константинова отдали и голоса все присутствующие депутаты. Константинов поблагодарил коллег за оказанную поддержку.

- Пять раз я избирался депутатом Верховного совета Крыма, Госсовета Крыма, четвертый раз избираюсь спикером, - сказал он. - Главное, что эти стены дали Крыму - им удалось удержать ответственность перед нашими избирателями.

Главной задачей Константинов назвал реализацию масштабной программы "От Крымской весны к крымской мечте", с которой шла на выборы в региональный парламент "Единая Россия".

- Она позволит вывести Крым на другой уровень, чтоб он стал одним из развитых регионов РФ, - отметил спикер. - Будем заниматься законотворчеством, при этом главное для нас - качество принимаемых законов. Будем выстраивать хорошие взаимоотношения с другими партиями в парламенте. Ведь всех нас объединяет любовь к Крыму.

Также в парламенте сегодня были сформированы три фракции - "Единая Россия" под председательством Владимира Бобкова (60 человек), ЛДПР (глава Сергей Дремов, 10 человек) и фракция КПРФ (Сергей Богатыренко, пять депутатов).

Справка "РГ"

Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в Молдавской ССР. В 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности "промышленное и гражданское строительство". В разные годы работал на руководящих должностях в фирме "Консоль, "Консоль ЛТД", "Укрросбуд", являлся депутатом Верховного Совета АРК и его председателем. 19 сентября 2014 года был избран председателем Государственного Совета Республики Крым первого созыва. Является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".