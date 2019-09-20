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20.09.2019 11:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госсовет Крыма избрал председателя

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Председателем Государственного Совета Республики Крым вновь избран Владимир Константинов, кандидатуру которого поддержали 74 парламентария. Такое решение сегодня приняли депутаты регионального парламента.

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На пост спикера республиканского парламента претендовал один кандидат - занимавший в предыдущем созыве эту должность Владимир Константинов. Во время тайного голосования бюллетенями за Константинова отдали и голоса все присутствующие депутаты. Константинов поблагодарил коллег за оказанную поддержку.

- Пять раз я избирался депутатом Верховного совета Крыма, Госсовета Крыма, четвертый раз избираюсь спикером, - сказал он. - Главное, что эти стены дали Крыму - им удалось удержать ответственность перед нашими избирателями.

Главной задачей Константинов назвал реализацию масштабной программы "От Крымской весны к крымской мечте", с которой шла на выборы в региональный парламент "Единая Россия".

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- Она позволит вывести Крым на другой уровень, чтоб он стал одним из развитых регионов РФ, - отметил спикер. - Будем заниматься законотворчеством, при этом главное для нас - качество принимаемых законов. Будем выстраивать хорошие взаимоотношения с другими партиями в парламенте. Ведь всех нас объединяет любовь к Крыму.

Также в парламенте сегодня были сформированы три фракции - "Единая Россия" под председательством Владимира Бобкова (60 человек), ЛДПР (глава Сергей Дремов, 10 человек) и фракция КПРФ (Сергей Богатыренко, пять депутатов).

Справка "РГ"

Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в Молдавской ССР. В 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности "промышленное и гражданское строительство". В разные годы работал на руководящих должностях в фирме "Консоль, "Консоль ЛТД", "Укрросбуд", являлся депутатом Верховного Совета АРК и его председателем. 19 сентября 2014 года был избран председателем Государственного Совета Республики Крым первого созыва. Является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".

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