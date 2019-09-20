"Краснодар" расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев оформили расторжение контракта.

В пятницу "Краснодар" официально расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Таким образом теперь футболист является свободным агентом и может вести переговоры с другими клубами. Сразу несколько команд РПЛ ранее заявляли, что готовы принять у себя опального полузащитника.

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", - говорится в сообщении на сайте клуба, который посвятил своему уже бывшему футболисту видеоролик.

Как сообщает "Краснодар", больше он не собирается обсуждать публично обсуждать эту ситуацию.

Мамаев перешел в "Краснодар" в 2014 году. В составе этой команды он дважды становился бронзовым призером премьер-лиги. В составе клуба он провел 146 матчей и забил 35 голов, отметившись 30 голевыми передачами. Также он был чемпионом России в составе ЦСКА.