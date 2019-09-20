Крым обогнал Турцию по числу туристов

Курорты Краснодарского края и Крыма обогнали Турцию по итогам летнего отдыха и стали самыми популярными у российских туристов в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками туристического портала "ТурСтат".

- На курортах Краснодарского края летом отдохнули 10,5 миллиона человек, на курортах Крыма - 5 миллионо

в туристов. Для сравнения, в Турции летом отдохнуло 3,5 миллиона туристов, - рассказали в Минкурортов. - По данным аналитиков, в Краснодарском крае чаще всего отдыхали в Сочи, Анапе, Геленджике и Ейске, в Крыму - в Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Алупке.

В пресс-службе отметили, что в этом летнем сезоне в Крыму работало 699 коллективных средств размещения, более 4000 мини-отелей, 622 турагентства, 69 туроператоров, 1353 гида-переводчика. При этом средняя загрузка составила более 70 процентов, в том числе в августе в ряде регионов средний уровень загрузки превысил 95 процентов.