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20.09.2019 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС предупредило о заморозках в Крыму

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Крыму 21 и 22 сентября ночью и утром в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Фото: РИА Новости.
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По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта на полуострове сохранится прохладная погода: дневная температура - 13-18 градусов, ночная - плюс один-шесть. Но местами возможны заморозки.

Потепление ожидается уже с понедельника, 23 сентября - температура воздуха поднимется до 23 градусов днем.

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