МЧС предупредило о заморозках в Крыму

В Крыму 21 и 22 сентября ночью и утром в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта на полуострове сохранится прохладная погода: дневная температура - 13-18 градусов, ночная - плюс один-шесть. Но местами возможны заморозки.

Потепление ожидается уже с понедельника, 23 сентября - температура воздуха поднимется до 23 градусов днем.