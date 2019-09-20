Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Так, например, в Москве присутствует более восьми тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей. В Красноярском крае таких вакансий более семи тысяч, в Якутии - 2,5 тысячи, в Ханты- Мансийском, Ямало-Ненецком округах и Петербурге вакансий с такой зарплатой примерно по полторы тысячи.

Причем, если в Красноярском крае работодатели готовы платить высокие зарплаты работникам строительной сферы, транспорта, добывающей промышленности и производства, то, например, в Москве и Санкт-Петербурге - специалистам по информационным технологиям, в области строительства и недвижимость, производства и транспорта.

Кстати, немало, по 500-1000 вакансий с предлагаемым заработком от 80 тысяч есть Приморской, Пермском, Хабаровском краях, Московской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской и других областях.