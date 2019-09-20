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20.09.2019 09:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Текст: Марина Гусенко
Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Краснодарском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструде Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Так, например, в Москве присутствует более восьми тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей. В Красноярском крае таких вакансий более семи тысяч, в Якутии - 2,5 тысячи, в Ханты- Мансийском, Ямало-Ненецком округах и Петербурге вакансий с такой зарплатой примерно по полторы тысячи.

Причем, если в Красноярском крае работодатели готовы платить высокие зарплаты работникам строительной сферы, транспорта, добывающей промышленности и производства, то, например, в Москве и Санкт-Петербурге - специалистам по информационным технологиям, в области строительства и недвижимость, производства и транспорта.

Кстати, немало, по 500-1000 вакансий с предлагаемым заработком от 80 тысяч есть Приморской, Пермском, Хабаровском краях, Московской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской и других областях.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Роструд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь ЮФО Краснодарский край ДФО Якутия ЦФО Москва УрФО ХМАО Ханты-Мансийск СЗФО Санкт-Петербург
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