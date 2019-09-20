В Краснодаре водителя "свадебного кортежа" задержали за стрельбу

Полиция Краснодара начала проверку после появления в Сети информации о стрельбе участника "свадебного кортежа" из пистолета в районе парка Галицкого. Об этом "РГ" сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее в Сети появилось видео, в котором видно, как молодой человек за рулем черной иномарки несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

- Сегодня утром сотрудники ДПС задержали этот автомобиль на улице Мачуги, за рулем которого находился 30-летний местный житель. В результате осмотра машины был изъят пистолет, который по предварительным данным является охолощенным оружием. Также у краснодарца накопилось пять неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима на дорогах на сумму четыре тысячи рублей. Все нарушения зафиксировали в автоматическом режиме камеры видеонаблюдения. В связи с этим на молодого человека составлено пять административных протоколов, - уточнил Коноваленко.

Кроме того, мужчину привлекли к ответственности за управление автомобилем с затонированными передними стеклами и езду без ремня безопасности, ему выписан штраф в размере 1,5 тысячи рублей.