В Крыму предложили создать первый в России морской природный парк

Руководитель лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова выступила с инициативой создания в Каркинитском заливе первого в России морского природного парка. Свое предложение она озвучила журналистам в Симферополе.

- За Бакальской косой находятся четыре особо охраняемых природных территории и сформирован в прошлом году заповедник "Лебяжьи острова", - напомнила Мильчакова. - Мною было предложены некоторые меры для сохранения вообще экосистемы Каркинитского залива (она уникальна по-своему, это доказано). Мне как ученому с большой долей уверенности кажется, что пришло время создать у берегов Крыма первый на Черном море морской национальный природный парк "Каркинитский".

По словам ученого, как и созданный в Архангельской области в северной части архипелага Новая Земля национальный парк "Русская Арктика", парк "Каркинитский" позволит объединить в единое целое всю акваторию Каркинитского залива.

- Во всяком случае за Бакальской косой, - подчеркнула эксперт. - Она, конечно, будет зонирована, в ней будут зоны строгой заповедности, как, например, "Лебяжьи острова".

Вместе с тем Мильчакова посетовала, что сейчас экосистема Каркинитского залива испытывает "стресс".

- Добыча песка в заливе продолжается, к сожалению, в прибрежной зоне Украины тоже, - констатировала глава лаборатории. - Помимо добычи песка происходит сброс пресных вод в северной части Каркинитского залива, там изменилась соленость. Биологическое разнообразие, о котором мы заботимся и стараемся сохранить, находится под большим влиянием некоторых негативных экологических факторов.

Эксперт рассказала, что к настоящему времени накоплено достаточно исследовательских данных об уникальности Каркинитского залива. В связи с этим она заявила о готовности подготовить с коллегами научное обоснование необходимости создания национального морского природного парка "Каркинитский".

- По Водному кодексу РФ вся морская акватория - это акватория, за которую отвечает Минприроды России, то есть органы федеральной власти. Мы не можем ходатайствовать о создании национального парка, объекта федерального значения, перед Минприроды Крыма, - уточнила Мильчакова.

Справка "РГ"

Каркинитский залив расположен между северо-западным берегом Крымского полуострова и берегом материка. Вдается в сушу на 118,5 километра. Глубина в западной части достигает 36 метров, в восточной - до 10. В суровые зимы замерзает. На берегу залива находятся крымские города Армянск и Красноперекопск.