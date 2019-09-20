В Новороссийске ребенка на несколько дней заперли в квартире

В Новороссийске родители на несколько дней оставили семилетнего мальчика одного в запертой квартире. Об этом "РГ" сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, 19 сентября в полицию позвонили из школы и сообщили о том, что один из первоклассников несколько дней пропускает уроки. К месту жительства семьи, в Восточный район города, выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что мальчик находится дома один, а дверь закрыта на ключ. Вскрыв замок, правоохранители узнали, что ребенок провел в таком "заточении" несколько дней.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.