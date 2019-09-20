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20.09.2019 16:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи открылся первый фестиваль воздушных шаров

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе-курорте Сочи на территории парка Солохаул сегодня стартовал зрелищный парад аэростатов. Сюда съехались воздухоплаватели сразу из нескольких регионов страны. Об этом сообщает Общественное телевидение России (ОТР).

Площадка первого подобного фестиваля расположена на высоте почти 500 метров над уровнем моря. Воздушный шар поднимается еще выше, примерно на 70 метров. С такой высоты открывается захватывающий вид на чайные плантации, лес и море, а также на укрытую снегом вершину горы Фишт в Кавказском заповеднике. Высоту полета регулируют специальными тросами, которые закреплены к земле.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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- Здесь никто не летал до этого. Горы, море, приграничная зона, заповедник - сложностей хватает. Из-за географических особенностей с гор спускается поток холодного воздуха, и по утрам на нем можно скользить - из населенного пункта Солохаул мы катимся в село Отрадное, - рассказал организатор фестиваля воздушных шаров Виталий Басков.

- Это что-то незабываемое! С первыми лучами солнца летали на свободном полете, там, конечно, круче, - поделилась впечатлениями гость фестиваля Галина Андрющенко.

В день открытия на фестивале выступила воздушная гимнастка, которая исполнила номер прямо под корзиной шара.

Праздник продолжится и после наступления темноты. Вечером огромные воздушные шары огнями горелок озарят долину реки Шахе, освещая все вокруг ярким и праздничным светом. Фестиваль продлится до 22 сентября. В выходные шары пролетят в свободном полете над рекой Шахе.

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