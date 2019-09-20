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20.09.2019 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградца осудили за убийство 11-летней давности

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

К 18 годам колонии особого режима приговорил суд 43-летнего волгоградца, который 11 лет назад совершил разбойное нападение и убийство. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести приговор.

В ведомстве пояснили, что преступление произошло осенью 2008 года в Центральном районе Волгограда. Внимание злоумышленника, который, кстати, оказался рецидивистом "со стажем", привлек мобильный телефон пьяного прохожего.

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"Чтобы завладеть им, он набросился на мужчину, причинив ему несколько ударов руками и ногами в области головы и тела, а затем схватил его за свитер и стал силой тянуть на себя, используя горловину предмета одежды потерпевшего как петлю", - сообщили в ведомстве.

После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, напавший забрал телефон и скрылся. Злоумышленника разыскивали 10 лет. Изобличить его помогли биологические следы на свитере убитого и похищенный мобильный телефон, которым пользовался осужденный.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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